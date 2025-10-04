عیادت رئیس سازمان امداد ونجات از مصدومان حادثه بالگرد اشترانکوه
بابک محمودی رئیس سازمان امداد ونجات کشور با حضور در بیمارستان امام علی (ع) ازنا از مصدومان حادثه بالگرد اشترانکوه عیادت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس سازمان امدادونجات صبح امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ با حضور در بیمارستان ازنا، از مصدومان حادثه سقوط بالگرد امدادی در منطقه اشترانکوه عیادت و روند درمان آنها را پیگیری کرد.
بابک محمودی در جریان این بازدید با تیمهای پزشکی و امدادی حاضر در بیمارستان گفتوگو کرده و از نحوه ارائه خدمات درمانی به حادثهدیدگان اطمینان حاصل کرد.
محمودی ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی، هوایی و درمانی گفت: ۳ نفر از سرنشینان حادثه صبح امروز توسط بالگرد امدادی به ازنا منتقل شدند و تحت درمان قرار دارند.
همچنین غلامرضا علی محمدی سرپرست جمعیت هلالاحمر لرستان نیز از نجاتگران فداکار جمعیت هلالاحمر که در حادثه سقوط هواپیما مصدوم شدند عیادت کرد و از نزدیک در جریان روند درمان آنها قرار گرفت.