به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس سازمان امدادونجات صبح امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ با حضور در بیمارستان ازنا، از مصدومان حادثه سقوط بالگرد امدادی در منطقه اشترانکوه عیادت و روند درمان آنها را پیگیری کرد.

بابک محمودی در جریان این بازدید با تیم‌های پزشکی و امدادی حاضر در بیمارستان گفت‌و‌گو کرده و از نحوه ارائه خدمات درمانی به حادثه‌دیدگان اطمینان حاصل کرد.

محمودی ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های امدادی، هوایی و درمانی گفت: ۳ نفر از سرنشینان حادثه صبح امروز توسط بالگرد امدادی به ازنا منتقل شدند و تحت درمان قرار دارند.

همچنین غلامرضا علی محمدی سرپرست جمعیت هلال‌احمر لرستان نیز از نجاتگران فداکار جمعیت هلال‌احمر که در حادثه سقوط هواپیما مصدوم شدند عیادت کرد و از نزدیک در جریان روند درمان آنها قرار گرفت.