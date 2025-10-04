تیم هما در بیست و یکمین بازی لیگ هاکی روی یخ دختران کمتر از ۱۸ سال، دو بر یک از سد تندر گذشت و به صدر جدول راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم های هما و تندر جمعه ۱۱ مهر در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد.

در این بازی برای شاگردان الهام مدیر دهقان و هلیا سوهانی در تیم هما، زهرا میرآخرلو و باران جدیدی گل زدند و تک گل شاگردان نگار ارجمند و حدیثه خلج را روژا رمازی به ثمر رساند. ضمن اینکه در پایان بازی فاطمه نظری از تیم تندر و زهرا میرآخرلو از تیم هما به عنوان تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند.

قضاوت این بازی را امیرحسین رودسرابی، عطیه شریفیان، عطیه رضایی و ملیکا زمانی بر عهده داشتند و هاله ملک مدنی در میز داوران وقایع بازی را ثبت کرد.

در جدول رده بندی؛ تیم هما با ۲۲، سیمرغ با ۱۹، تندر با ۱۶ و سپندار با ۷ امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا چهارم قرار دارند. در ادامه این رقابت‌ها شنبه ۱۲ مهر تیم‌های سپندار و سیمرغ به مصاف هم می‌روند.