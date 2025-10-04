پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: امسال ۹۴۸ کیلومتر خط انتقال گاز و ۳ تاسیسات تقویت فشار جدید وارد مدار خواهند شد؛ همچنین طرح ذخیرهسازی گاز سراجه با هدف افزایش ظرفیت از یک میلیارد مترمکعب به یک و نیم میلیارد مترمکعب تکمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بهنام میرزایی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از جهش بزرگ این شرکت در اجرای پروژههای زیربنایی صنعت گاز کشور خبر داد و گفت: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از زمان تأسیس تاکنون بیش از ۱۲ هزار کیلومتر خط انتقال گاز، ۲۱۶ توربوکمپرسور و ۲۴ مرکز بهرهبرداری را به مدار آورده است. در دولت فعلی نیز با سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیون یورویی، ۶۸۰ کیلومتر خط انتقال و ۹ واحد توربوکمپرسور در چهار تاسیسات تقویت فشار به بهرهبرداری رسیده است.
میرزایی با اشاره به برنامههای سال ۱۴۰۴ افزود: امسال ۹۴۸ کیلومتر خط انتقال گاز و سه تاسیسات تقویت فشار جدید وارد مدار خواهند شد. همچنین طرح ذخیرهسازی گاز سراجه با هدف افزایش ظرفیت از یک میلیارد مترمکعب به یک و نیم میلیارد مترمکعب تکمیل میشود.
وی تأکید کرد: امروز بیش از ۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز پروژههای خطوط انتقال، ایستگاههای تقویت فشار و پالایشگاهی در داخل کشور تولید میشود. این جهش بزرگ خودکفایی، نتیجه اتکای صنعت گاز به توان سازندگان داخلی و پیمانکاران ایرانی است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تصریح کرد: توسعه صنعت گاز کشور که روزی وابسته به تجهیزات خارجی بود، اکنون با دست توانمند متخصصان ایرانی به نقطهای رسیده که در زنجیره تأمین انرژی پایدار، هم برای مصرف داخلی و هم در مسیر صادرات، نقشآفرینی میکند.