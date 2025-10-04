به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت:، جانباز سرافراز ۷۰ درصد و یادگار هشت سال دفاع مقدس، فتح‌الله بناری که بیش از چهار دهه از عمر خود را در بستر جانبازی و با صبر و ایثار سپری کرده بود، امروز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.

سید رضا حسینی افزود: این یادگار هشت سال دفاع مقدس در سال ۱۳۶۲ در عملیات غرورآفرین خیبر و در جزیره مجنون، بر اثر اصابت ترکش به ناحیه ستون فقرات به افتخار جانبازی نائل آمد و از آن زمان تاکنون، زندگی خود را در مسیر عشق به ولایت، مقاومت و خدمت به آرمان‌های شهدا سپری کرد.

وی ادامه داد:صبر و استقامت این شهید عزیز، درسی بزرگ برای نسل امروز است؛ او نه‌تنها در میدان جنگ، بلکه در عرصه زندگی نیز مجاهدی صادق بود که با لبخند، درد را معنا می‌کرد و با ایمان، رنج را به عشق بدل ساخت.

حسینی ضمن تسلیت به خانواده معظم این شهید، جامعه ایثارگری استان و مردم شهیدپرور خوزستان و شهرستان باغملک گفت:پیکر مطهر جانباز شهید فتح‌الله بناری پس از انتقال به زادگاهش، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم قدرشناس خوزستان تشییع و به خاک سپرده خواهد شد. زمان و مکان دقیق مراسم تشییع و خاکسپاری متعاقباً اعلام خواهد شد.