معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق گیلان از کشف ۲۵۸ دستگاه ماینر در ۴۴ مرکز غیر قانونی استخراج رمزارز در استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ جواد بیدی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۲۵۸ دستگاه ماینر در ۴۴ مرکز غیر قانونی استخراج رمزارز دیجیتال در گیلان شناسایی و کشف شد.
وی با قدردانی از فعالیتهای دفتر حراست و امور محرمانه توزیع برق گیلان برای کشف این گونه مراکز غیرقانونی، افزود: این متخلفان با مصرف بالای انرژی، علاوه بر تضییع حقوق دیگر مشترکان، سبب تخریب شبکههای برق و افزایش میزان خاموشیها میشوند.
معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق گیلان، برگزاری چند اقدام فراگیر با هدف ردیابی و کشف ماینرهای غیرمجاز، تشکیل گروههای ویژه برای بررسی میدانی و شناسایی محلهای نصب ماینر، هماهنگی با مراجع قضایی و اخذ مجوز برای ورود به مراکز استقرار ماینرها، آموزش گروههای ردیابی مصارف غیرمجاز برق و ایجاد حساسیت در ماموران قرائت برای شناسایی مراکز استقرار ماینر را از اقدامات این شرکت برای شناسایی و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال عنوان کرد.
جواد بیدی با بیان اینکه مسئولان متخلف این مراکز براساس آیین نامه شرکت توانیر، پس از معرفی به مراجع قضایی، با جرایم مالی سنگین مواجه میشوند، افزود: افرادی که مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز را معرفی کنند تا ۳۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد که این اقدام میتواند از طریق نرم افزار برق من و یا سامانه ۱۲۱ به صورت محرمانه انجام شود.