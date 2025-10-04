مبادلات تجاری در کردستان، نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ناظر گمرکات کردستان با اعلام این خبر گفت: ارزش مبادلات تجاری انجام‌شده از مرز‌های این استان در نیمه نخست سال جاری از سه میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار گذشت که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته از نظر ارزشی سه درصد افزایش داشته است.

فرامرز امیدی افزود: بیش از ۲ میلیون و ۵۰۲ هزار تن کالا به ارزش نزدیک به سه میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار از طریق گمرکات کردستان مبادله شده که این میزان نشان‌دهنده روند مثبت فعالیت‌های تجاری استان است.

وی با اشاره به وضعیت صادرات از گمرکات استان، افزود: در این مدت، حدود ۷۹۶ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۳۸۳ میلیون دلار از مرز‌های کردستان به خارج از کشور صادر شده است.

به گفته ناظر گمرکات کردستان، از این میزان صادرات، بیش از ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۲۵۲ میلیون دلار نزد گمرکات استان اظهار و ترخیص شده که از نظر وزنی پنج درصد و از نظر ارزش دلاری ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد.