مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به هشت گردشگر گرفتار در ارتفاعات کوه هلن خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر گرفتار شدن گردشگران در ارتفاعات کوه هلن روبروی روستای فارسون شهرستان خانمیرزا دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه کوهستان شهدای مشایخ به محل اعزام شد.
نیروهای امدادی پس از ارزیابی و پیمودن مسیر صعبالعبور، به گردشگران دسترسی پیدا کردند و پس از انجام ارزیابی اولیه و ارائه اقدامات پیشبیمارستانی لازم، آنها را به مکان امن منتقل کردند.