به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پنجمین همایش فرماندهان، امیران و سرداران سپاه و فراجا به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.



سرهنگ مرادی مسئول اجرایی این همایش گفت : درس دفاع مقدس یک فرصت ارزشمندی میباشد که معارف دوران با فضیلت دفاع مقدس به نسل جوان منتقل میشود .

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل،در حاشیه این همایش حضور یادگاران 8سال دفاع مقدس در دانشگاه را زمینه ساز تبرک دانشگاه به عطر و رایحه ایثار و گسترش فرهنگ شهادت طلبی دانست.

قربانی از سوی سرهنگ مرادی رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس بابل به پاس میزبانی همایش مورد تکریم و تقدیر قرار گرفت.

مشاور و مدیرکل حقوقی وزیر کشور، مدیرکل بنیادشهید استان، ریاست و اعضای هیات رئیسه و رئیس دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه، امام جمعه محترم، فرماندار ویژه، فرماندهی سپاه، رییس بنیاد شهید بابل، شهردار و اعضای شورای شهر از میهمانان این همایش بودند. .