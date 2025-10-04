امروز: -
اختتامیه اولین جشنواره فیلم سازی با موبایل

آیین اختتامیه نخستین دوره فیلم‌سازی با موبایل «راوی‌نو» با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و تقدیر از برگزیدگان، شامگاه جمعه ۱۱ مهرماه در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.
عکاس :امیرحسین شاه قلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ - ۰۹:۳۸
