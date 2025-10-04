پخش زنده
رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت: حدود یک میلیون تن سیب درختی در استان امسال تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری با بیان اینکه استان رتبه اول تولید سیب کشور را داراست، افزود: ۶٠ درصد محصول سیب تولیدی استان یعنی حدود ۶۰۰ هزار تن صادر و مابقی به مصرف داخلی میرسد که به صورت تازه خوری و یا در صنایع مربوطه مصرف میشود.
او اضافه کرد: کشورهای روسیه، هند، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس از مقاصد صادراتی سیب استان هستند.
اصغری گفت: بالابودن هزینه تولید اعم از کود، سم، کارگر و..، عدم ثبات بازار، کم آبی و تغییر اقلیم از جمله مشکلات باغداران است.
رییس جهاد کشاورزی استان با اشاره به نقش واسطهها گفت: پیشتر به طور تخمینی ۶۰ درصد واسطهها نقش داشتند و بیشترین سود را نصیب میشدند، اما جهاد کشاورزی در راستای کاهش نقش واسطهها از طریق عرضه مستقیم بدون واسطه به صنایع تبدیلی اقدامات بسیار موثری انجام داده و امروزه نقش دلالان بسیار کمرنگ شده و باغدار محصول تولیدی را به فروش میرساند.
وی با اشاره به برنامههای جهادکشاورزی در ارتقای کیفیت محصول کشاورزی گفت: در این راستا برگزاری برنامه ترویجی از قبیل برگزاری کلاسها و دورههای آموزشی، آموزش از طریق برنامههای رادیویی و تلویزیونی، نشریات، باغات الگویی و بازدیدهای فنی و نظارت بر تهیه و عرضه نهادهها، چون نهال، کود، سم و در صورت تخصیص اعتبارات لازم با پرداخت تسهیلات بانکی و یارانه در زمینه اصلاح باغات در جه دو و حذف و جایگزینی باغات درجه ۳ با ارقام کم آب بر و پربازده اقدام میشود.
اصغری با اشاره به همکاری مستمر جهادکشاورزی با اتحادیه صادرکنندگان و اتاق بازرگانی جهت ساماندهی بازار و صادرات محصولات استان، تصریح کرد: ایجاد شرایط برای صادر کردن محصولات کشاورزی باکیفیت و ایجاد ثبات بازارهای هدف از طریق تعامل با کشورهای هدف صادراتی به جد دنبال میشود.
وی با بیان اینکه توسعه صنایع تبدیلی در استان افزایش یافته است و در حال حاضر ۴۲ کارخانه پوره و کنسانتره در استان فعال است، اظهارکرد: در راستای جذب سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و صادرات از طریق همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری استان «اینوا»، بستههایی تهیه و معرفی شد و به دنبال این همایش سرمایه گذارانی نیز اعلام آمادگی کردند.