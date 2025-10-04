پخش زنده
امروز: -
استاندار یزد، در پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدرضا بابایی استاندار یزد، در پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، را گرامی داشت.
در پیام بابایی آمده:
بسم الله الرحمن الرحیم
فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، فرصتی مغتنم برای تکریم و قدردانی از زحمات بیوقفه و خدمات صادقانه حافظان نظم و امنیت در میهن اسلامی است.
بیتردید، امنیت پایدار و آرامش عمومی که امروز در جایجای استان دارالعباده یزد شاهد آن هستیم، مرهون تلاشهای شبانهروزی، ایثار و از خودگذشتگی تمامی نیروهای خدوم نیروی انتظامی است که با اقتدار در برابر قانونشکنان و با رأفت و مهربانی در کنار مردم، نقش بیبدیلی در پاسداری از حقوق شهروندی و استقرار نظم ایفا میکنند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این نیروی سرافراز، هفته نیروی انتظامی را به تمامی سبزپوشان غیور و خانوادههای محترم ایشان در استان یزد صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون شما عزیزان را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف استان، تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مسئلت دارم.
محمد رضا بابایی
استاندار یزد