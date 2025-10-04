به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدرضا بابایی استاندار یزد، در پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، را گرامی داشت.

در پیام بابایی آمده:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، فرصتی مغتنم برای تکریم و قدردانی از زحمات بی‌وقفه و خدمات صادقانه حافظان نظم و امنیت در میهن اسلامی است.

بی‌تردید، امنیت پایدار و آرامش عمومی که امروز در جای‌جای استان دارالعباده یزد شاهد آن هستیم، مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی، ایثار و از خودگذشتگی تمامی نیرو‌های خدوم نیروی انتظامی است که با اقتدار در برابر قانون‌شکنان و با رأفت و مهربانی در کنار مردم، نقش بی‌بدیلی در پاسداری از حقوق شهروندی و استقرار نظم ایفا می‌کنند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این نیروی سرافراز، هفته نیروی انتظامی را به تمامی سبزپوشان غیور و خانواده‌های محترم ایشان در استان یزد صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون شما عزیزان را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف استان، تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهنمود‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مسئلت دارم.

محمد رضا بابایی

استاندار یزد