به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت دیشب در گفتگوی ویژه خبری ۲۰ گیلان با بیان اینکه بازار سنتی و بزرگ رشت به دلیل نداشتن استاندارد‌های ایمنی به شدت در معرض خطر است، گفت: در همین رابطه تفاهم نامه‌ای میان سازمان آتش نشانی و اتاق اصناف امضا، و طرح‌های ایمنی بازار به اصناف ارائه شد، اما برای ایمن سازی این بازار و پاساژ‌های آن هیچ اتفاق قابل توجهی نیفتاده است.

شهرام مومنی اضافه کرد: این بازار به لحاظ نداشتن استاندارد‌های ایمنی همانند یک بمب ساعتی است.