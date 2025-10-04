پخش زنده
رییس سازمان آتش نشانی رشت گفت: بازار بزرگ رشت به لحاظ نداشتن استانداردهای ایمنی همانند یک بمب ساعتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت دیشب در گفتگوی ویژه خبری ۲۰ گیلان با بیان اینکه بازار سنتی و بزرگ رشت به دلیل نداشتن استانداردهای ایمنی به شدت در معرض خطر است، گفت: در همین رابطه تفاهم نامهای میان سازمان آتش نشانی و اتاق اصناف امضا، و طرحهای ایمنی بازار به اصناف ارائه شد، اما برای ایمن سازی این بازار و پاساژهای آن هیچ اتفاق قابل توجهی نیفتاده است.
شهرام مومنی اضافه کرد: این بازار به لحاظ نداشتن استانداردهای ایمنی همانند یک بمب ساعتی است.