

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیات کبدی شهرستان سبزوار گفت: دیشب در دیدار نهایی تیم «مازندران الف» با نتیجه ۳۴ بر ۳۳ «ستارگان شیلات» را شکست داد و قهرمان شد و تیم‌های «رعد پدافند» یزد و «شهرداری زهک» به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.

علیرضا نودهی افزود: سیزدهمین دوره مسابقات دسته آزاد کبدی ساحلی قهرمانی کشور انتخابی بازی‌های آسیایی ساحلی «سانیای چین» به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد و در این دوره از مسابقات ۲۷ تیم در قالب هشت گروه حضور داشتند و درمدت سه روز با یکدیگر رقابت کردند.

وی ادامه داد: «عقاب نیروی هوایی تهران، الماس برخوار، دانشگاه ملی زابل، مازندران الف، شهدای امنیت فراجا الف، باشگاه فرهنگی ورزشی ملک ثابت، عقاب تالش، جوانان سرخنکلا، مشهد، شهرداری زهک، تختی رشت، سورن اندیمشک، ستارگان شیلات، بوشهر، سمنان، فولاد هرمزگان، مازندران ب، المپیک گیلان، کلات نادر، رعد پدافند یزد، مرکزی، زنجان، ستارگان سرخنکلا، اتحادیه آبزیان ایران، اشکان رز، شهدای فراجا ب و شهدای راهنما محله» تیم‌های حاضر در این رویداد ورزشی بودند.

رئیس هیات کبدی شهرستان سبزوار گفت: ۹ داور از شهرستان سبزوار شامل «کیانوش خوشنواز، سید مجتبی حسینی، علی اکبر شایان یگانه، علی سعیدمنش، احمد مفرح، امیر درده، حسام کیخسروی، هادی یار احمدی و آرش پارسای» قضاوت این مسابقات را به عهده داشتند.

رقابت‌های آسیایی ساحلی ۲ تا ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در چین برگزار خواهد شد.