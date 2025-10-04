ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه از جایگاه دوم گمرک خسروی دربین گمرکات زمینی کشور و رتبه نخست این گمرک در بین گمرکات استان کرمانشاه در صادرات کالا به کشور عراق در نیمه نخست سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا نیک روش، گفت: در شش ماهه سپری شده از سالجاری گمرک خسروی با صادرات ۴۶۵ میلیون و ۲۴ هزار و ۷۷۲ دلار کالا به وزن یک میلیون و۲۷ هزارو ۶۹۵ تن به کشور عراق بیشترین سهم را در بین گمرکات استان و جایگاه دوم را در بین گمرکات کشور به خود اختصاص داده است.

رضا نیک روش با اشاره به اینکه این میزان صادرات کالا از گمرک خسروی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ از نظر ارزش ۱۷ درصد و از لحاظ وزن ۲۸ درصد رشد داشته است، افزود: سهم گمرک خسروی از مجموع صادرات کالا از گمرکات استان به کشور عراق در نیمه نخست سالجاری ۳۱ درصد در ارزش و ۲۹ درصد در وزن بوده است و سهم‌ کشوری این گمرک در صادرات کالا به عراق نیز ۱۴ درصد در ارزش و ۱۱ درصد در وزن می باشد.

نیک روش عمده کالا‌های صادراتی از طریق گمرک خسروی به کشور عراق را کلینکر سیمان، سنگ آهن، کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، میلگردآجدار، سیمان سفید، کولر آبی عنوان نمود.

مدیر کل گمرک کرمانشاه در ادامه به جایگاه سوم گمرک پرویزخان در صادرات کالا به کشور عراق در بین گمرکات زمینی کشور اشاره کرد و افزود: در این مدت از گمرک پرویزخان ۴۲۰ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۴۵۲ دلار کالا به وزن ۹۷۴ هزار و ۵۱۵ تن صادر شده است که در بین دیگر گمرکات زمینی کشور در صادرات کالا به عراق در جایگاه سوم با سهم ۱۲ درصد در ارزش و ۱۱ درصد در وزن قرار دارد