رئیس کمیته امداد میاندورود : مبلغ ۴۰ میلیارد ریال کمک حامیان در ۶ ماهه سالجاری واریز که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛رئیس کمیته امداد میاندورود گفت: در ۶ ماهه سالجاری مبلغ ۴۰ میلیارد ریال کمک حامیان بصورت نقدی و کالا بحساب فرزندان ایتام و محسنین واریز گردید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته است.

روح الله نجف زاده آکردی ضمن تقدیر از کمک‌های نقدی و غیر نقدی حامیان طرح اکرام افزود: حمایت از کودکان و نوجوانانی زیادی که شرایط سختی را برای زندگی دارند می‌تواند آینده‌ای روشن را پیش روی آنها قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه، تعداد ۲۹۰۰ حامی در میاندورود، حمایت ۲۹۱ نفر از ایتام و محسنین را بعهده دارند گفت: حامیان محترم می‌توانند با ثبت‌نام در طرح اکرام و محسنین با پرداخت حداقل ده هزارتومان یک یا چند کودک نیازمند را به دلخواه انتخاب نموده و کمک خود را مستقیم به حسابشان واریز نمایند.

نجف زاده آکردی با بیان اینکه در شش ماهه سالجاری ۶۷۰ حامی جدید جذب شده است افزود: خیرین گرانقدربرای ثبت نام در این طرح ماندگار و خدا پسندانه می‌توانند به سامانه https://ekram.emdad.ir/ مراجعه کرده و فرزندان معنوی مورد نظر را انتخاب کنند.