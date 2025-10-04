پخش زنده
امروز: -
طرح انتقال آب به شهر سفیدآبه با بیش از ۶۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان در بازدید از روند اجرای طرح انتقال آب به شهر سفیدآبه، گفت: طرح انتقال آب به شهر سفیدآبه با بیش از ۶۵درصد پیشرفت فیزیکی، تا پایان سال جاری به بهرهبرداری میرسد و این شهر را برای همیشه از چالش کمآبی نجات خواهد داد.
عطاءالله اکبری اظهار داشت: این طرح با طول خط لوله ۳۵ کیلومتر و احداث ۳ مخزن ۱۰۰ مترمکعبی و با بهرهبرداری از یک حلقه چاه با دبی ۳۰ لیتر بر ثانیه، نیاز آبی شهر سفیدآبه را تأمین خواهد کرد.
وی اعتبار کل این طرح را ۱۰۰میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: برای تسریع در تکمیل و راهاندازی طرح، امسال مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به آن تخصیص یافته که از این میزان ۱۵میلیارد تومان پرداخت شده است.