طرح ملی سبا یا سفیران بهبود انرژی همزمان با سراسر کشور در هرمزگان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: این طرح با هدف اصلاح الگوی مصرف، که تمرکز ویژهای بر آموزش جامعه هدف شامل مادران و کودکان دارد اجرا میشود.
حمید ساعدپناه افزود: برای تثبیت پایداری شبکه برق، تغییر رفتار مصرفی مشترکان ضروری است و این مهم بدون نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه ممکن نیست.
وی اصلاح الگوی مصرف و آگاهسازی مردم در زمینه مصرف انرژی را نقشه راه برای ماههای آینده در تامین و توزیع برق پایدار دانست و گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای متولیان آموزشی و فرهنگی برای عبور از زمستان و تابستان پیش رو در اولویت است.
استان هرمزگان بیش از ۸۰۳ هزار مشترک در بخشهای خانگی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و روشنایی معابر دارد.
از این شمار ۸۱ درصد مشترکان خانگی هستند که حدود۶۰ درصد برق استان را مصرف میکنند.