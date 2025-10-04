به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: این طرح با هدف اصلاح الگوی مصرف، که تمرکز ویژه‌ای بر آموزش جامعه هدف شامل مادران و کودکان دارد اجرا می‌شود.

حمید ساعدپناه افزود: برای تثبیت پایداری شبکه برق، تغییر رفتار مصرفی مشترکان ضروری است و این مهم بدون نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه ممکن نیست.

وی اصلاح الگوی مصرف و آگاه‌سازی مردم در زمینه مصرف انرژی را نقشه راه برای ماه‌های آینده در تامین و توزیع برق پایدار دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های متولیان آموزشی و فرهنگی برای عبور از زمستان و تابستان پیش رو در اولویت است.

استان هرمزگان بیش از ۸۰۳ هزار مشترک در بخش‌های خانگی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و روشنایی معابر دارد.

از این شمار ۸۱ درصد مشترکان خانگی هستند که حدود۶۰ درصد برق استان را مصرف می‌کنند.