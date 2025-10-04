پخش زنده
تالارهای بورس کالای ایران در روز شنبه، ۱۲ مهرماه، میزبان عرضه گستردهای به ارزش یک میلیون و ۴۰۳ هزار و ۲۰۹ تن انواع محصولات مختلف خواهند بود. بیشترین حجم عرضه امروز مربوط به تالار محصولات حراج باز است که در آن بیش از یک میلیون تن محصول روی تابلو میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار حراج باز روز شنبه، مجموعاً یک میلیون و ۲ هزار و ۴۷۶ تن محصول عرضه میشود که شامل: یک میلیون تن سنگ آهن کلوخه، یک هزار و ۸۹۲ تن مواد پلیمری و ۵۸۴ تن مواد شیمیایی است.
تالار صنعتی بورس کالا نیز شاهد عرضه ۲۳۵ هزار و ۶۲۴ تن فولاد خواهد بود که حجم قابل توجهی از معاملات این تالار را به خود اختصاص میدهد.
تالار صادراتی بورس کالای ایران نیز میزبان عرضه ۱۴۱ هزار و ۸۰۳ تن محصول است که در این میان: ۹۵ هزار تن گندله و کنسانتره سنگ آهن، ۲۵ هزار تن آهن اسفنجی، ۱۵ هزار و ۷۴۳ تن قیر، ۵ هزار و ۵۰۰ تن سیمان، ۴۶۰ تن فولاد و ۱۰۰ تن عایق رطوبتی است.
از دیگر بخشهای مهم عرضه، تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی است که در روز جاری میزبان عرضه ۱۷ هزار و ۴۱۲ تن محصول خواهد بود. این عرضهها شامل: ۱۲ هزار و ۶۸۵ تن مواد شیمیایی، ۳ هزار و ۷۲۷ تن مواد پلیمری و یک هزار تن قیر است.
همچنین تالار فرعی بورس کالا در این روز میزبان عرضه ۵ هزار و ۸۹۴ تن مواد پلیمری، شیمیایی و ضایعات خواهد بود.