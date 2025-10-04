پخش زنده
اجرای طرح قاضی در مدرسه در ۱۰۰ مدرسه خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: طرح قاضی در مدرسه بهعنوان یکی از برنامههای مهم حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای آگاهی حقوقی دانشآموزان، در سال تحصیلی جاری در ۱۰۰ مدرسه استان اجرا میشود.
مهدی مرتضوی در آیین افتتاح این طرح در دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای بیرجند افزود: برنامه قاضی در مدرسه سال گذشته در ۵۸ مدرسه خراسان جنوبی اجرا شد و به دلیل استقبال دانشآموزان، معلمان و خانوادهها، امسال دامنه اجرای آن افزایش یافته است.
وی هدف اصلی طرح را افزایش سواد حقوقی نوجوانان و جوانان عنوان کرد و گفت: آشنایی دانشآموزان با حقوق و تکالیف قانونی، کاهش زمینههای بزهکاری و توانمندسازی در مهارتهای زندگی از جمله دستاوردهای اجرای این برنامه است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در قالب این طرح، قضات دادگستری در مدارس حضور مییابند و موضوعاتی همچون حقوق شهروندی، قوانین مرتبط با نوجوانان، فرآیندهای قضایی و اصول اخلاقی را برای دانشآموزان تشریح میکنند.
مرتضوی افزود: این آموزشها علاوه بر ارتقای دانش حقوقی، موجب رشد مهارتهای ارتباطی، تقویت تفکر منطقی و تحلیلی، توانایی حل مسئله و افزایش تابآوری اجتماعی دانشآموزان میشود.
وی از برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه مدیران، مربیان و والدین خبر داد و گفت: ارتقای سطح آگاهی حقوقی در خانواده و مدرسه، تولید محتوای آموزشی متناسب و اطلاعرسانی گسترده از دیگر اقدامات مکمل این طرح است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: طرح قاضی در مدرسه علاوه بر جنبه آموزشی، نقش مؤثری در بازاجتماعیسازی دانشآموزان آسیبدیده، تقویت مسئولیتپذیری، احترام به قانون و ترویج نگرش صحیح نسبت به عدالت اجتماعی دارد.
مرتضوی افزود: دانشآموزان مدارس استان در آینده با بهرهگیری از این آموزشها بتوانند در رشتههای مهمی همچون حقوق و قضاوت نقشآفرین باشند و بهعنوان نسل آیندهساز، در مسیر مبارزه با فساد و دفاع از حق مردم گام بردارند.