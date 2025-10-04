مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران، برگزار شد و بدین ترتیب، اجرای رسمی برنامه‌های این رویداد بین‌المللی در کشور کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ صبح امروز مراسم افتتاح هفته جهانی فضا با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران برگزار شد.

در سال ۱۹۹۹، مجمع عمومی سازمان ملل، به پیشنهاد ایران قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، چهارم تا دهم اکتبر هر سال (۱۳ تا ۱۹ مهر)، به عنوان هفته جهانی فضا انتخاب شد. هدف از این کار هم ترویج و توسعه دانش فضایی و آشنا کردن مردم و جوانان از نقش فناوری فضایی در زندگی انسان‌ها روی زمین اعلام شد.

این هفته حد فاصل دو رویداد تاریخی است: ۴ اکتبر ۱۹۵۷، اسپوتنیک - ۱، نخستین ماهواره جهان توسط اتحاد جماهیر شوروی به فضا پرتاب شد و در ۱۰ اکتبر ۱۹۶۷، نخستین معاهده استفاده صلح‌آمیز از فضای ماوراء جو در سازمان ملل به امضاء رسید.

در این راستا سازمان ملل و مسئولان انجمن هفته جهانی فضا، از تمامی گروه‌ها و تشکل‌ها در سراسر جهان خواسته است تا در این هفته، با اجرای برنامه‌های مختلف، مانند برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های فضایی، اجرای مسابقات علمی و هر کاری که بتواند نظر جوانان را به دانش فناوری فضایی جلب کند، انجام دهند.

برنامه‌های هفته جهانی فضا از همان سال ۲۰۰۰، در ایران شروع شد. اما بیشتر در حد اجرای همایش‌ها و برنامه‌های درون سازمانی در سازمان سنجش از دور و وزارت مخابرات سابق بود. تأسیس سازمان فضایی ایران در سال ۸۴ و به طبع آن، اطلاع رسانی‌های بیشتر درباره این هفته در بین مردم، باعث شد که برخی از تشکل‌ها در شهر‌های مختلف، به فکر برگزاری مراسم هفته جهانی فضا در ابعادی گسترده‌تر در میان مردم باشند.

شهر‌هایی مانند تهران، اصفهان و رشت، از جمله نخستین شهر‌هایی بودند که به‌طور جدی در این زمینه فعالیت کردند. به دنبال آن در سال‌های اخیر، شهر‌های دیگری هم به این فهرست اضافه شدند و در حال حاضر شاهد گسترش برگزاری این برنامه‌ها تقریباً در تمامی استان‌ها هستیم.

در ویژه‌برنامه‌های هفته جهانی فضا در ایران در سال‌های گذشته فضانوردانی همچون گئورگی گرچکو، الکساندر بالاندین و ویکتور گارباتکو حضور داشتند.

امسال نیز این هفته با شعار «زندگی در فضا» از امروز در سالن همایش‌های وزارت ارتباطات آغاز شد.

در این هفته از سوی سازمان فضایی ایران و گروه‌های نجومی و دانشگاه‌ها برنامه‌های متنوعی برگزار می‌شود.