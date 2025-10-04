به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، احمد صادقی با بیان اینکه سامانه شهرزاد، ابر طرح شهرداری تهران است، گفت: این درگاه تمام خدماتی که شهروندان در حوزه خدمات شهروندی نیاز دارند، ارائه می‌دهد که از جمله می‌توان به خدمات حوزه حمل و نقل عمومی، شهرسازی و پسماند اشاره کرد.

وی ادامه داد: این سامانه جایگزین سامانه تهران من شده، اما تا زمانی که سامانه شهرزاد بتواند زیرساخت‌های خود را ارتقاء دهد، تهران من نیز برای ارائه خدمات به صورت موازی فعالیت خواهد کرد. به محض اینکه زیرساخت‌های لازم تامین و آزمون و خطا‌های شهرزاد به پایان رسید، تمام خدمات تهران من به سامانه شهرزاد منتقل می‌شود.

صادقی با تاکید بر اینکه سامانه شهرزاد وضع خوبی دارد، گفت: خدمات این سامانه نسبت به تهران من توسعه پیدا کرده و شهروندان با مراجعه به شهرزاد خدماتی که باید با مراجعه حضوری به شهرداری انجام می‌دادند، دریافت می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری باید ارائه خدمات غیرحضوری را در تمام زمینه‌ها به شهرزاد منتقل کند، یادآور شد: با وجود اینکه فعالیت سامانه شهرزاد در حال حاضر مطلوب است، اما قطعاً خدمات آن قابل توسعه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ارائه تمام الکترونیکی خدمات در سامانه شهرزاد زمان‌بر است، اظهار کرد: امید داریم این خدمات الکترونیکی هرچه سریعتر در بستر دیجیتال ارائه شود.

وی با اشاره به میزان استقبال شهروندان از این سامانه ، تصریح کرد: این سامانه با زندگی روزمره شهروندان در ارتباط است و بر اساس آخرین آمار ارائه شده، نزدیک به سه میلیون نفر در آن عضو هستند.

صادقی تاکید کرد: شهرزاد به عنوان یک مجموعه پایه که به ارائه خدمات و رفع نیاز‌های حوزه شهری شهروندان می‌پردازد، با استقبال خوبی در مدت کوتاه همراه بوده و توانسته یک ظرفیت بزرگ در حوزه خدمات الکترونیک ایجاد کند.