معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: ۴ هزار و ۵۲۲ مودی مالیاتی از ۲۵ استان کشور بیمارستان یازهرا (س) این شهرستان را به عنوان نشاندار مالیاتی خود انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدیه توکلی با بیان اینکه ۴ هزار و ۵۲۲ مودی مالیاتی از ۲۵ استان کشور بیمارستان یازهرا (س) دزفول را به عنوان نشاندار مالیاتی خود انتخاب کردند، اظهار داشت: بیشترین استانی که در این امر مشارکت داشتند استان خوزستان با ۴ هزار و ۱۱۲ نفر و سپس استان تهران بود.

وی افزود: یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در مجموع اختصاص یافت که یکی از بالاترین مبالغ طی سال‌های اخیر در حوزه سلامت بود؛ این مبلغ توسط هموطنان تکمیل شده است.

توکلی از مودیان مالیاتی که با انتخاب بیمارستان یازهرا (س) گام بزرگی در تکمیل این طرح ملی برداشتند، قدردانی کرد و گفت: بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی یازهرا (س) دزفول با ظرفیت ۵۰۰ تخت بستری یکی از طرح‌های مهم استان خوزستان در حوزه سلامت است که بزودی تکمیل و بهره‌برداری می‌شود.

ساخت بیمارستان یازهرا سال ۹۶ کلنگ زنی شد و قرار بود با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان و وزارت بهداشت با ۲۰۰ تخت راه اندازی شود ولی هنگام طراحی بیمارستان زمانی که ضریب اشغال تخت در دزفول از متوسط کشور پایین‌تر بود تعداد تخت‌ها به ۵۰۱ تخت افزایش یافت.

این بیمارستان در سال ۱۴۰۱ ماده ۲۳ گرفت و به یک پروژه ملی تبدیل شد.

بنیاد مستضعفان با اختصاص ۲۵۰ میلیارد ریال کنار کشید ولی ستاد اجرایی یکهزارو ۸۰۰ میلیارد ریال برای ساخت این بیمارستان اختصاص داد و بقیه از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه تامین شد.