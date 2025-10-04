پخش زنده
رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به افتتاح پل نهضتآباد گفت: افتتاح این پل تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه نشانهای از اراده و عزم جدی مدیریت شهری اهواز برای ارتقای کیفیت زندگی مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیاوش محمودی اظهار کرد: پروژه تعریض و بهسازی پل شهدای نهضتآباد که یکی از مسیرهای حیاتی تردد شهری به شمار میرود، امروز و با حضور مسئولان شهری و استانی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: پل شهدای نهضتآباد محله بزرگ و پرجمعیت نهضتآباد را به خیابان انقلاب متصل میکند، این پل در سالهای گذشته به دلیل عرض محدود خود پاسخگوی حجم بالای ترافیک نبود و همین مسئله مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده بود.
رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر اهواز ادامه داد: اکنون و با تلاشهای مستمر و برنامهریزی دقیق، عرض این پل از ۱۶ متر به ۲۳ متر افزایش پیدا کرده و عملیات مهمی همچون جدولگذاری، نردهگذاری، بهسازی بدنه و نصب سیستم روشنایی جدید در آن اجرا شده است.
محمودی اضافه کرد: برای تکمیل این پروژه اعتبار ۷۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است، این سرمایهگذاری کلان در بخش زیرساختی علاوه بر روانسازی ترافیک و کاهش گرههای ترافیکی در یکی از پررفتوآمدترین محورها، موجب افزایش ایمنی عابران و رانندگان و نیز ارتقای زیبایی منظر شهری خواهد شد.
وی تاکید کرد: افتتاح این پل تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه نشانهای از اراده و عزم جدی مدیریت شهری اهواز برای ارتقای کیفیت زندگی مردم است و این اقدام ثابت میکند که میتوان با همدلی و برنامهریزی درست، پروژههای بزرگ را در زمان وعدهدادهشده به نتیجه رساند.
عضو شورای اسلامی شهر اهواز تصریح کرد: بدون شک تحقق چنین طرحهایی نتیجه همکاری همهجانبه و اعتماد مردم اهواز است و امیدوارم این اقدام گامی مؤثر برای تسهیل رفتوآمد، کاهش دغدغههای روزمره و ارتقای آرامش و رضایت عمومی باشد.