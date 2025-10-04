پخش زنده
از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از ۴ میلیون قطعه جوجه در ۷۰ واحد مرغداری فعال این شهرستان جوجهریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، ۴ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۲۲۰ قطعه جوجه در ۷۰ واحد مرغداری فعال شهرستان بابلسر جوجهریزی شده است.
آقاجانی دلاور، با تاکید بر اهمیت صنعت مرغداری در تأمین امنیت غذایی، اظهار داشت: مدیریت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی آنها، در راستای توسعه و بهبود عملکرد این صنعت تلاش میکند.
وی با اشاره به لزوم حفظ پایداری تولید، افزود: تمهیدات لازم به منظور ترغیب بیشتر مرغداران به جوجهریزی اندیشیده شده است. وی ارتقای ساختار بهداشتی مرغداریها و استفاده از تکنولوژی مدرن در کنار رعایت مقررات بهداشتی را برای افزایش بهرهوری، کاهش بیماریها و ارتقای امنیت غذایی ضروری دانست.
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر اعلام کرد که حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی آنها از جمله اولویتهای این مدیریت به شمار میرود و تلاشها برای توسعه و بهبود عملکرد واحدهای مرغداری در این شهرستان ادامه خواهد داشت.