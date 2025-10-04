رویداد ملی جشن غنچه‌ها با شعار «برای کودکان، برای ایران» و با هدف توجه ویژه به شکل گیری شخصیت و پرورش استعدادهای کودکان در استان سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، هدف این رویداد گفتمان‌سازی برای توجه به اهمیت و ضرورت دوره اوان کودکی به عنوان مهمترین دوره شکل‌گیری و تکوین شخصیت کودکان و زمینه‌ساز رشد و پرورش استعداد‌ها و نهادینه شدن تربیت و یادگیری در بین آنان به عنوان آینده‌سازان فردای ایران اسلامی است .

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش ؛ ۶۰۰ هزار نوآموز جشن غنچه‌ها را در بیش از ۲۸ هزار کودکستان و مرکز پیش دبستانی برگزار کردند و پیش بینی می‌شود تعداد نوآموزان به ۹۰۰ هزار نفر برسد.

ثبت نام نوآموزان در کودکستان‌ها و مراکز پیش دبستانی تا آبان ادامه دارد.

مراسم جشن غنچه ها امروز همزمان با سراسر کشور در استان سمنان با محوریت شاهرود در دبستان سجاد برگزار شد.

قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: در استان سمنان ۲۲۰ مرکز مجوز فعالیت پبش دبستانی و کودکستان دارند و تاکنون اسامی ۵ هزار نوآموز در استان سمنان در سامانه سیدا آموزش و پرورش ثبت شده است.

به گفته شریفی، این تعداد تا پایان مهرماه که آخرین مهلت ثبت مشخصات نوآموزان است به هشت هزار نفر خواهد رسید.

به گفته شریفی ، مهارت آموزی دانش آموزان و تبدیل پبش دبستانی‌ها و کودکستان‌ها از رویکرد‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش در بخش پیش دبستانی‌ها است.