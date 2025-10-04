دو نفر متخلف شکار و صید در مناطق و زیستگاه‌های شهرستان نهبندان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کوهستانی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان گفت: محیط بانان حین عملیات گشت و کنترل اجرای مقررات شکار و صید درسطح مناطق و زیستگاه‌های شهرستان دو نفر متخلف شکار و صید را شناسایی و دستگیر کردند.

کوهستانی افزود: از متخلفان دستگیر شده لاشه یک راس میش وحشی به همراه دو قبضه سلاح ساچمه زنی و برنو، پنج عدد قشنگ ساچمه‌ای و یک دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

وی گفت: پرونده تخلف برای دستگیر شدگان تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.