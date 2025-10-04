به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی بیان کرد: پرونده‌ای با موضوع بدهی مالی که در اجرای احکام شهرستان هندیجان مطرح بود و محکوم مالی به علت بدهی ۱۸۰ میلیارد ریالی در زندان به سر می‌برد برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف شهرستان هندیجان ارجاع شد.

وی گفت: تلاش‌های موثر و جهادی رییس دادگستری هندیجان و صلح یاران این شهرستان، منجر به صلح وسازش در این پرونده و آزادی محکوم مالی پس از یک سال از زندان شد.

حجت الاسلام امانت بهبهانی اظهار کرد: فراگیر شدن فرهنگ صلح وسازش در کنار نهادینه سازی روش‌های جایگزین قضایی در دستور کار معاونت حل اختلاف استان خوزستان قرار دارد و فلسفه وجودی شورا‌های حل اختلاف ایجاد آرامش و ترویج و توسعه فرهنگ صلح و بخشش در جامعه است.