رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد از اعمال تخفیف مالیاتی یک تا ده درصدی برای سکوهای تنظیم بازار این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میثم فلاح در نشست کارگروه تنظیم بازار میبد، از اعمال تخفیف مالیاتی یک تا ده درصدی برای سکوهای تنظیم بازار این شهرستان خبر داد.
وی افزود: سکوهایی که در عرضه کالا به مشتریان خوشرفتاری داشته، قیمتها را تعدیل کرده و در راستای رضایتمندی مردم گام برداشتهاند، مشمول این تخفیف مالیاتی میشوند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد با بیان اینکه هماکنون ۱۲ سکوی تنظیم بازار در حوزههای مختلف از جمله میوه، گوشت قرمز، مرغ و کالاهای اساسی در شهرستان میبد فعال هستند، افزود: هدف از این اقدام، حمایت از عرضهکنندگان منصف و ایجاد ثبات در بازار است.
در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت بازرسی اداره صمت، گشتهای مشترک، سامانه انبارها و جامع تجارت، همچنین وضعیت قیمت کالاهای اساسی و سامانه بازارگاه در حوزه توزیع نهادههای دامی یارانهای از سوی جهاد کشاورزی ارائه شد.
از دیگر مباحث مطرحشده در نشست میتوان به نظارت مستمر بر سکوهای تنظیم بازار، تقویت گشتهای مشترک، کنترل بازار مرغ گرم و بازرسی روزانه در حوزه آرد و نان اشاره کرد.