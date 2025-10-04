پخش زنده
سالانه ۲۰ میلیون دلار گلاب از کاشان به خارج از کشور صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآوردههای غذایی ایران، با اشاره به وضعیت صادرات گیاهان دارویی و فرآوردههای مرتبط گفت: صادرات گیاهان دارویی، سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دلار است که بیست میلیون دلار آن مربوط به صادرات گلاب است. رضایی افزود: هدف این است که سهم کاشان در این صادرات را افزایش دهیم و حداقل به ۱۰۰ میلیون دلار برسانیم.
رضایی همچنین درباره اقدامات پژوهشی و حمایتی برای توسعه پایدار کشاورزی در شرایط کمآبی افزود:با توجه به کمآبی و مشکلات موجود در حوزه کشاورزی، باید به سمت توسعه پایدار و استفاده از فناوریهای نوین در این حوزه حرکت کنیم.