بیست‌وچهارمین دوره «حراج تهران» ویژه هنر معاصر ایران با فروش ۱۴۷ میلیارد و ۲۱۳ میلیون تومان پایان یافت و «شکار زمستان زرفام» اثر رضا درخشانی به قیمت ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رکورد این دوره را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست و چهارمین دوره «حراج تهران» ویژه هنر معاصر ایران با ارائه ۱۲۰ اثر از ۱۱۷ هنرمند پیشکسوت، بنام و جوان در حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی؛ نقاشی، نقاشیخط، حجم و عکس نهم تا یازدهم مهرماه به صورت برخط برگزار شد.

آثار این رویداد نهم و دهم مهر ماه در هتل پارسیان آزادی تهران به نمایش گذاشته شد و مزایده جمعه شب ۱۱ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد.

«نقش برجسته» ترکیب‌مواد روی بوم اثر مسعود عربشاهی، «شکار زمستان زرفام» رنگ‌روغن و خمیر طلایی روی بوم، دولته‌ای اثر رضا درخشانی با برآورد قیمت ۱۲ تا ۱۴ میلیارد تومان، «طبیعت بی‌جان» رنگ‌روغن روی تخته اثر کوروش شیشه‌گران با برآورد قیمت ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان و «بدون عنوان» اکریلیک روی بوم اثر پرویز کلانتری با برآورد قیمت ۵ تا ۶ میلیارد تومان از گران‌ترین آثار بیست و چهارمین دوره حراج تهران بودند.

در نهایت بیست و چهارمین حراج تهران با مزایده ۱۳۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان و فروش ۱۴۷ میلیارد و ۲۱۳ میلیون تومان پایان یافت. در این رویداد ۶ اثر به فروش نرسید. قیمت نهایی فروش شامل قیمت برنده مزایده به علاوه ۱۰ درصد حق‌الزحمه حراج‌گزار است.