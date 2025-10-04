به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار کرد: در ادامه اجرای عملیات توسعه ارتباطات سیار روستایی به منظور تسهیل دسترسی و استفاده روستائیان از خدمات شبکه همراه اول در راستای اجرای عدالت ارتباطی، دکل جدید مخابراتی و سایت همراه اول با فناوری نسل ۲ و ۴ توسط کارشناسان و متخصصان حوزه سیار مخابرات خوزستان پس از تأمین زیر ساخت‌های ارتباطی و تجهیزات فنی و با اجرای پایه و نصب دکل در روستای خمس شهرستان هویزه از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نصب و راه‌اندازی شد.

وی افزود: با وارد مدار شدن این دکل مخابراتی و سایت جدید همراه اول، ضمن توسعه و پایداری ارتباطات سیار، این روستا و مناطق اطراف و نزدیک و جاده مواصلاتی آن زیر پوشش شبکه گسترده همراه اول قرار گرفت و از این پس استفاده از شبکه ارتباطی همراه اول برای ساکنین فراهم شد.