معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امروز بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در جهان در صنعت گردشگری فعال هستند و این آمار نشان می‌دهد که این حوزه نه‌تنها اقتصادی بلکه تمدنی و فرهنگی است و ایران باید سهم واقعی خود را در آن بازیابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدحمید پورمحمدی، گردشگری را یکی از ارکان بنیادین توسعه پایدار توصیف کرد و گفت : با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و معرفی هوشمندانه میراث تاریخی، می‌توان تجربه‌ای غنی و متفاوت برای گردشگران رقم زد؛ تجربه‌ای که بتواند مسافران را از مناطق نزدیک و حتی دوردست جذب کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ایران افزود : هدف ما این است که بازدیدکنندگان نه‌ تنها آثار تاریخی را ببینند، بلکه با سبک تجارت در سده‌های گذشته آشنا شوند و علاقه‌مندان بتوانند آثار مربوط به ادیان و پیامبران را از نزدیک تجربه کنند. آثار ارزشمند موجود در موزه‌ها از دوره‌های قاجاریه، ساسانیان و هخامنشیان، به لحاظ اهمیت جهانی هم‌سنگ آثار موجود در موزه‌های پاریس و استانبول هستند. باید فضایی تمدنی، فرهنگی و حتی غذایی خلق کنیم که گردشگر را شگفت‌زده سازد و او را درگیر تجربه‌ای ناب کند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره طرح های نیمه‌تمام و محدودیت منابع مالی نیز گفت : بودجه کشور محدود و نیاز‌های استان‌ها گسترده است؛ از همین رو با برگزاری نشست‌های مشترک با مسئولان استانی تلاش می‌کنیم هم‌افزایی شکل گیرد تا بتوانیم با حداکثر بهره‌وری، طرح های حیاتی را تکمیل کنیم.

پورمحمدی تأکید کرد: با هم‌افزایی و انسجام ، می‌توانیم حوزه سلامت و گردشگری را با سرعت بیشتری ارتقا ، زیرساخت‌های اقتصادی را گسترش دهیم و به‌ویژه از فعالان بخش‌های کشاورزی و خدمات حمایت کنیم تا ضمن رفع مشکلات موجود، مسیر توسعه پایدار هموار شود.