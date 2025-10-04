بیش از ۵۵ هزار تماس با اورژانس در هفته گذشته
رئیس اورژانس استان تهران از ثبت ۲۵ هزار و ۵۳۰ مأموریت اورژانس تهران در هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، محمداسماعیل توکلی اعلام کرد: در هفته گذشته (۵ مهر الی ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۵ هزار و ۵۳۰ ماموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریتها ۶ هزار و ۳۰۵ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱ هزار و ۳۲۸ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.
وی گفت: در این مدت ۵۵ هزار و ۸۰۶ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه یک هزار و ۱۰۲ تماس مزاحم (معادل ۲.۰ درصد کل تماسها) با این مرکز بوده است.
توکلی اظهار کرد: از مجموع مأموریتهای ثبت شده در هفته گذشته، ۵۰۴۱ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۷ درصد از کل ماموریتها) و ۲۰ هزار و ۴۸۹ مورد (۸۰.۳ درصد از کل ماموریتها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.
رئیس اورژانس استان تهران افزود: اورژانس هوایی ۷ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۱۰ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافتهاند.