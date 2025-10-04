به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار خلیل آباد گفت: بیش از هزار تن انگور امسال از این شهرستان به کشورهای روسیه، امارات متحده عربی، عراق و پاکستان صادر شده است.

علی گرمابی افزود: این میزان انگور از طریق پنج سردخانه فعال شهرستان خلیل‌ آباد به مقاصد صادراتی ارسال شده است.

وی به تولید ۹۰ هزار تن انگور در سال زراعی جاری اشاره و بیان کرد: حدود ۲ هزار تن انگور نیز به استان‌ های مختلف کشور منتقل شده است.

فرماندار خلیل آباد اضافه کرد: بخش عمده‌ ای از محصول، به‌ منظور حفظ ارزش افزوده به کشمش مرغوب تبدیل شده است.

گرمابی اظهار کرد: با وجود کاهش تولید، صادرات مستقیم انگور از شهرستان خلیل آباد نشان می‌ دهد، کشاورزی منطقه از ظرفیت‌ های بالایی در مدیریت بحران، حفظ کیفیت محصول و حضور در بازارهای بین‌ المللی برخوردار است.

وی ادامه داد: خلیل آباد با دارا بودن بیش از پنج هزار و ۷۰۰ هکتار باغ انگور، یکی از قطب‌ های اصلی تولید انگور کشور محسوب می‌ شود.

به گفته وی، با وجود خسارات ناشی از خشکسالی، قطعی برق چاه‌ های کشاورزی و تگرگ‌ های فصلی، امسال حدود ۹۰ هزار تن انگور در منطقه تولید شد که نسبت به سال گذشته با کاهش ۵۰ درصدی همراه بوده است.

شهرستان خلیل آباد با ۶۰ هزار نفر جمعیت و هزار و ۱۲۰ کیلومتر مربع وسعت در فاصله ۲۵۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار دارد، این شهرستان دارای ۲ شهر خلیل آباد و کندر و ۲۴ روستا است.