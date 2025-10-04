پخش زنده
فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از کشف ۱۸۷ راس احشام قاچاق از نوع گاو وگوسفند به ارزش بیش از ۵۴ میلیارد ریال توسط مرزداران هنگ سردشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار محمد احمدی گفت: در راستای مبارزه قاچاق، مرزبانان این استان در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت با انجام کار اطلاعاتی دقیق و انجام گشت و کمین هدفمند متوجه تحرک قاچاقچیان احشام به قصد خروج در نوار مرزی شده و توانستند در سه عملیات غافلگیرانه و منسجم تعداد ۱۷۲ راس گوسفند، ۱۰ عدد گاو وگوساله و ۵ عدد بز، جمعا ۱۸۷ راس احشام سبک و سنگین را مهار کنند.
فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش ۵۴ میلیارد ریال احشام کشف شده خاطر نشان ساخت: قاچاقچیان با استفاده از شرایط توپوگرافی منطقه از محل متواری که تلاش مرزبانان برای دستگیری متهمان در دستور کار قرار دارد.