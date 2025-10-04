به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار محمد احمدی گفت: در راستای مبارزه قاچاق، مرزبانان این استان در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت با انجام کار اطلاعاتی دقیق و انجام گشت و کمین هدفمند متوجه تحرک قاچاقچیان احشام به قصد خروج در نوار مرزی شده و توانستند در سه عملیات غافلگیرانه و منسجم تعداد ۱۷۲ راس گوسفند، ۱۰ عدد گاو وگوساله و ۵ عدد بز، جمعا ۱۸۷ راس احشام سبک و سنگین را مهار کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش ۵۴ میلیارد ریال احشام کشف شده خاطر نشان ساخت: قاچاقچیان با استفاده از شرایط توپوگرافی منطقه از محل متواری که تلاش مرزبانان برای دستگیری متهمان در دستور کار قرار دارد.