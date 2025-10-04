به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر کل آموزش،ترویج و مشارکت های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوردر سفر به کرمان گفت :هیچ راه کاری مؤثرتر از آموزش در دوران کودکی برای مقابله با تخریب و افزایش توجه جامعه برای احیاء و توسعه عرصه های منابع طبیعی نیست و زمانی می توان فرهنگ طبیعت دوستی را به یک رفتار اجتماعی تبدیل کرد که از دوران کودکی اهمیت موضوعات منابع طبیعی را به نسل های پیش رو آموزش داد.

ترحم بهزاد افزود:این طرح از طریق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به منظور نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از طریق طرح مشترک و جامع «کودکان، دوستان طبیعت» و با همکاری دو نهاد کلیدی، یعنی اداره کل آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که دارای تجارب خوبی در دوره اجرایی خود در استان کرمان است را در سطح کشور آغاز نماید.

وی بیان کرد:محور اصلی این طرح، در گام نخست استفاده از تجربیات موفق شکل گرفته در استان کرمان است تا بتوانیم با استفاده از شیوه‌های غیرمستقیم آموزش؛ رویکردی که شامل قصه‌گویی، تولید محتوای داستانی جذاب و استفاده از شخصیت‌های کارتونی خلق شده در طرح که نقش ساده سازی مفاهیم را برای انتقال به مخاطب دانش آموز به عهد دارد ، مانند شخصیت های سبزک، قطرک ونخودی موجب ارتباط ، جذابیت و علاقه مندی دانش آموزان به مباحث حوزه منابع طبیعی وآبخیزداری شویم.

وی افزود: این طرح در مراحل اولیه، بر آموزش و توانمندسازی مربیان و معلمان در استان‌های پیشرو تمرکز خواهد داشت تا آن‌ها به عنوان “همیاران طبیعت” بتوانند پیام‌های کلیدی طرح را در قالب داستان‌ها، کارگاه‌ها و فعالیت‌های عملی در کلاس‌های درس مدارس تحت پوشش و مراکز کانون پرورش فکری اجرا و فرهنگ طبیعت دوستی را ترویج کنند.