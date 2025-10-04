مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد از ضبط ۳۰ هزار و ۶۶۳ لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال در شهرستان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، منصور انصاری گفت: پرونده حمل ۳۰ هزار و ۶۶۳ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۴ میلیارد و ۶۷۷ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان یزد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت ۲۹ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش سوخت محکوم کرد.

انصاری گفت: شعبه همچنین ۱۴ میلیارد و ۶۷۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش تخلف، برای خودروی حامل سوخت قاچاق به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۴۴ میلیارد و ۳۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که با گذشت زمان قانونی حکم صادره اجرا و پرونده مختومه شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اضافه کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این محموله قاچاق را از یک دستگاه تریلر کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.