آیین شمعگردانی خدام در شام شهادت کریمه اهل بیت (س)

همزمان با شام شهادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ، آیین شمعگردانی و خطبه خوانی خدام حرم مطهر با سخنرانی آیت الله میر باقری و مرثیه سرایی ذاکرین اهل بیت (ع) در صحن امام رضا (ع) حرم مطهر برگزار شد.