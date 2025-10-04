امروز: -
آیین شمعگردانی خدام در شام شهادت کریمه اهل بیت (س)

همزمان با شام شهادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ، آیین شمعگردانی و خطبه خوانی خدام حرم مطهر با سخنرانی آیت الله میر باقری و مرثیه سرایی ذاکرین اهل بیت (ع) در صحن امام رضا (ع) حرم مطهر برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ - ۱۰:۲۱
مراسم عزاداری وفات حضرت معصومه (س) ‎

برچسب ها: خطبه‌خوانی ، حرم حضرت معصومه (س)
