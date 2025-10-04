در هفت ماهه گذشته؛
برقراری ۳۲ میلیون تماس مردمی با ۱۱۰
جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا از ۳۲ میلیون تماس مردمی با ۱۱۰ در هفت ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به گفته سردار محمد شرفی، از مجموع این تماس ها، ۱۷ ميليون تماس منجر به عمليات پليسی و ۱۳ ميليون مورد به ارائه راهنمايی و اطلاعات منتهی شده است.
جانشین معاون هماهنگکننده فراجا با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در تأمین امنیت افزود: پلیس در حوزههای مختلف به موفقیتهای مهمی دست یافته است؛ از جمله در هفت ماه گذشته ۲۸۱ تن انواع مواد مخدر کشف شده و ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشفشده به بیش از ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است. در حوزهی فرآوردههای نفتی نیز ۳۰۷ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.
وی کاهش ۴۲ درصدی آمار سرقت در کشور را نتیجه تشکیل «قرارگاه مقابله با سرقت» به دستور فرمانده کل انتظامی کشور دانست و گفت: با تدابیر سردار رادان و استفاده از توان علمی، فنی و تخصصی، قرارگاه مقابله با سرقت تشکیل شد و خوشبختانه روند وقوع سرقتها در کشور بهطور محسوسی کاهش یافته است.