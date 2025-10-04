به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به گفته سردار محمد شرفی، از مجموع این تماس ها، ۱۷ ميليون تماس منجر به عمليات پليسی و ۱۳ ميليون مورد به ارائه‌ راهنمايی و اطلاعات منتهی شده است.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در تأمین امنیت افزود: پلیس در حوزه‌های مختلف به موفقیت‌های مهمی دست یافته است؛ از جمله در هفت ماه گذشته ۲۸۱ تن انواع مواد مخدر کشف شده و ارزش ریالی کالا‌های قاچاق کشف‌شده به بیش از ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است. در حوزه‌ی فرآورده‌های نفتی نیز ۳۰۷ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

وی کاهش ۴۲ درصدی آمار سرقت در کشور را نتیجه تشکیل «قرارگاه مقابله با سرقت» به دستور فرمانده کل انتظامی کشور دانست و گفت: با تدابیر سردار رادان و استفاده از توان علمی، فنی و تخصصی، قرارگاه مقابله با سرقت تشکیل شد و خوشبختانه روند وقوع سرقت‌ها در کشور به‌طور محسوسی کاهش یافته است.