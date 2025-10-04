پخش زنده
دانشآموزان استان همدان در چهلوسومین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش صاحب ۹ عنوان برتر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان همدان گفت: ۵۰ دانشآموز از این استان به مرحله کشوری چهلوسومین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش راه یافته بودند که ۹ دانشآموز همدانی رتبه برتر را کسب کردند.
عباس تجری با اشاره به اینکه سال گذشته استان همدان شش رتبه برتر در حوزه دانشآموزی داشته است، افزود: مسابقات قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در رشتههای قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء و حفظ کل، اذان، مداحی پسران، دعاخوانی دختران، نهجالبلاغه، تفسیر قرآن کریم، صحیفه سجادیه، احکام و انشای نماز برگزار شد.
او تأکید کرد: در چهلوسومین دوره مسابقات قرآن آموزش و پرورش استان همدان رتبه چهارم اذان توسط جمال محمدی کسب شد و رتبههای سوم، چهارم و پنجم نیز به ترتیب توسط آقایان طه عین قلایی، حسین قپانوری و محمدطه نوروزی در رشته تفسیر قرآن کسب شد.
تجری تصریح کرد: در رشته نهجالبلاغه نیز رتبههای سوم و چهارم از به علیرضا فاضلی و محمد بیاتی اختصاص داده شد، نرگس سهرابلو نیز در رشته حفظ کل رتبه پنجم را کسب کرد، در رشته گفتمان مهدوی نیز استان همدان حائز رتبه پنجم شد که در این رشته مهدیس ایمانی و ریحانه سیاوشی به مناظره با رقبای خود پرداخته بودند.