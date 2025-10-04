به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ موسی جسور گفت: حین گشت و کنترل نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از مناطق و زیستگاه‌ها، صیاد غیر مجاز در حال زنده گیری سهره طلایی رویت شد که ضمن دستگیری نامبرده، ادوات صید و پرندگان صید شده کشف و ضبط گردید.

جسور افزود: از متخلف علاوه بر ادوات صیادی تعداد ۳ قطعه سهره طلایی صید شده نیز کشف و ضبط گردید که بلافاصله در طبیعت رسازی شدند، پرونده نامبرده پس از تشکیل به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

جسور در پایان تاکید کرد: هرگونه زنده‌گیری پرندگان به استناد ماده ۱۳ قانون شکار و صید تخلف بوده و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد می‌شود.