پیشبینی هوای قزوین، آسمانی صاف و روند افزایشی دما
کارشناس هواشناسی اعلام کرد: طی چند روز آینده وضعیت جوی در سطح منطقه پایدار بوده و شاهد آسمانی صاف و آفتابی خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی، افزود: روند افزایش دما از نیمه روز جمعه آغاز شده و این روند طی دو تا سه روز آینده نیز در سطح منطقه ادامه خواهد داشت.
بهروزی همچنین گرمترین نقطه استان را شهر بویینزهرا اعلام کرد که دمای آن به ۲۹ درجه رسیده است.
شهروندان میتوانند از این شرایط جوی برای انجام فعالیتهای بیرونی بهرهمند شوند.