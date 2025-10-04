پخش زنده
امروز: -
پاکستان با هدف رفع مشکلات و موانع، اصلاح و بازنگری سازوکار تجارتِ تهاتری با ایران را تصویب کرد.
به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صداوسیما، وزارت بازرگانی پاکستان اعلام کرد: ایجاد و توسعه بازارچههای مشترک مرزی، حذف لیست محدودیت کالاهای مجاز، حضور بخش خصوصی و امکان همزمان شدن واردات و صادارات، از جمله تغییرات جدید برای رفع محدودیتهای بانکی در تجارت است.
تجارت فعلی میان ایران و پاکستان، حدود سه میلیارد دلار در سال بوده و طرفین، براساس توافقات صورت گرفته در جریان سفرهای اخیرِ رئیسجمهور به اسلام آباد، برای افزایش آن به ۱۰ میلیارد دلار در سال برنامهریزی کردهاند.