دبیر هفته جهانی فضا گفت: امسال تلاش داریم در مراسم گرامیداشت این هفته بیش از ۳۰۰ رویداد آموزشی، تخصصی و مسابقه برگزار کنیم.

آقای مرتضی نبوی مفرد در مراسم گرامیداشت آغاز هفته جهانی فضا افزود : این هفته در ۹۰ کشور جهان برگزار می شود و ما برنامه های این هفته را در ایران تا آخر مهر ادامه می دهیم و سال گذشته ۲۸۴ رویداد برگزار کردیم .

وی گفت: بیشتر برنامه های این هفته دانش آموزی و دانشجویی است و امسال رصد و توزیع کتاب در مناطق محروم و آموزش فضا و نجوم به زبان ساده برای کودکان و نشست های تخصصی و دانشجویی و برنامه های زنده رصد آسمان را در برنامه داریم .

در بخش دیگری از این برنامه پیام تصویری آقای دیمیتری باکانوف رییس آژانس فضایی روسیه پخش شد.

آقای باکانوف در بخشی از این پیام گفت: ما در حال کار بر روی ایجاد یک ایستگاه مداری جدید روسی هستیم و از شرکای خارجی خود که مایل به پیوستن به این طرح هستند استقبال می کنیم و خوشحال می شویم دوستان ایرانی خود را در این طرح ببینیم و ما قبلاً مذاکرات مقتضی را با سازمان فضایی ایران آغاز کرده ایم .

در بخش دیگری از این برنامه آقای نصیری نماینده دانشگاه علم و صنعت مقاله ای در خصوص شبیه سازی خاک ماه ارایه کرد و بررسی امکان داشتن با نداشتن کشاورزی در ماه و روش استخراج اکسیژن و هیدروژن در ماه تعدادی از محورهای مطرح شده در این مقاله بود .

هفته جهانی فضا هر ساله در چهارم اکتبر آغاز می شود؛ روزی در سال ۱۹۷۵ که دانشمندان و مهندسان اتحاد جماهیر شوروی ، نخستین ماهواره مصنوعی را پرتاب و عصر اکتشافات فضایی را آغاز کردند.