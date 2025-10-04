به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، متن پیام تبریک سید سعید شاهرخی استاندار لرستان به مناسبت هفته نیروی انتظامی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

نیروی انتظامی یکی از ستون‌های استوار و مستحکم دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه‌های حیات پر برکت انقلاب اسلامی است که با تکیه بر شجاعت و ایثارگری فرماندهان و یکایک سبزپوشان این نهاد مقدس، آرامش و امنیت را در همه زمینه‌ها برای هموطنانشان در اقصی نقاط این مرز پرگهر به ارمغان آورده‌اند.

امروز، نیروی انتظامی در جایگاهی مردمی، محبوب و حاضر در صحنه به عنوان «پلیس مقتدر مهربان» در بطن زندگی مردم قرار دارد و در ایجاد امنیت و آرامش روانی جامعه نقشی بسیار مهم و تاثیرگذار ایفا می‌کند. جان بر کفانی که از دورترین نقطه مرزی تا پیچیده‌ترین عملیات‌های سازمان‌یافته برای احقاق حقوق ملت ایران، شبانه‌روزی و بی ادعا، خدمتگزاری کرده و حماسه می‌آفریند.

بی‌شک تلاش بی شائبه دلیرمردان نیروی انتظامی و مجموعه پلیس‌های تخصصی این نهاد تنها به برقراری نظم و حفظ امنیت اجتماعی محدود نمی‌شود و سبزقامتان این نیرو در همراهی و هم‌افزایی با سایر نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، در پاسداری از دستاورد‌های انقلاب اسلامی نیز گام‌های بلندی برداشته که همه ما به این دستاورد‌ها می‌بالیم.





عرصه زمین، هوا و دریا، تامین امنیت شهرها، روستا‌ها و نقاط مرزی، تنها بخشی از ماموریت‌های این نیروی خدوم است که خوشبختانه نیروی انتظامی توانسته سربلند و پیروز در این میدان، رضایت عموم مردم را کسب نماید.

هفته ناجا فرصت مغتنمی برای بزرگداشت یاد و خاطره شهدای نظم و امنیت و یادآوری خدمات بزرگ فرماندهان و مأمورین مقتدر این نهاد است.





اینجانب موفقیت‌های به دست آمده توسط این مجموعه بزرگ تخصصی و مردمی را ارج می‌نهم، امید که حافظان نظم و امنیت در جامعه، با توکل به خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، همچون همیشه با صلابت و اقتدار در پیشبرد اهداف عالی ایران اسلامی و تأمین امنیت هم‌وطنانمان در اقصی‌نقاط ایران عزیز، موفق و موید باشید.