رونمایی از کتاب هدهد، پل فرهنگی ایران و مالزی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، کتاب هدهد به تالیف دکتر وحید عالی (رایزن اسبق علمی ایران در مالزی) درباره ارتباطات تمدنی ژرف ایران و مالزی با معرفی هزار لغت فارسی و عربی که در زبان مالائی استفاده می‌شود به عنوان پل فرهنگی میان دو کشور در حضور برخی از شخصیت‌های علمی در کوالالامپور رونمایی شد.

این کتاب نشان می‌دهد چگونه این دو فرهنگ در طول تاریخ بر یکدیگر تأثیر گذاشته‌اند و به شکل ملموس در ادبیات، واژگان و مفاهیم مشترک نمود یافته‌اند.

کتاب هدهد با بررسی بخش‌های اولویت‌دار و زوایای ارتباط تمدنی ایران و مالایی، اهمیت واژگان و نماد‌ها را در فهم همزیستی فرهنگی تبیین می‌کند.

نام کتاب "هدهد" انتخاب شده است تا نمادی از جست‌وجوی حقیقت و پیوند میان انسان‌ها باشد.

در ادبیات فارسی و قرآنی، هدهد پیام‌آور معرفت و حکمت است و در اشعار شاعران بزرگ نماینده جست‌وجوی معنای زندگی محسوب می‌شود.

هدهد در فرهنگ مالایی، نماد خوش‌شانسی، صلح و دوستی است و با آواز دلنشین و حرکات زیبا، پیغام‌آور همدلی میان مردم به شمار می‌آید.

کتاب هدهد به‌عنوان پلی میان دو فرهنگ، نشان می‌دهد که هر واژه مشترک تمدنی همانند پر هدهد، داستانی از پیوند‌های دیرینه و اشتراکات پنهان میان دو ملت را روایت می‌کند.

این واژه‌ها نه فقط الفاظ ساده، بلکه نمادی از همزیستی و هم سخنی نسل‌ها و فرهنگ‌ها در طول تاریخ هستند.