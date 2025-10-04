پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان از افزایش ۲۸ درصدی ورودی پروندهها به محاکم استان کرمان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حجتالاسلام حمیدی با اشاره به افزایش ۲۸ درصدی ورودی پروندهها به دستگاه قضائی استان طی شش ماهه سال جاری، گفت: در این مدت ۴۶۱ هزار و ۸۲ پرونده به دادسراها و دادگاههای استان وارد شده است.
وی افزود: طی شش ماهه سال جاری ۴۴۹ هزار و ۷۳۸ پرونده رسیدگی و مختومه شده است که نسبت به شش ماهه ابتدای سال قبل، ۲۹ درصد افزایش داشته است.
حجتالاسلام حمیدی با اشاره به این مطلب که موجودی کنونی محاکم استان کرمان ۲۱۵ هزار پرونده است که در جریان رسیدگی قرار دارند، اظهارداشت: این میزان نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد افزایش داشته است.
عالیترین مقام قضائی استان کرمان با اشاره به این مطلب که ورود ۴۶۱ هزار پرونده به محاکم استان کرمان به معنای بروز این تعداد اختلاف در استان نیست، و این آمار با احتساب ثبت یک پرونده در دادسرا، دادگاه، اجرای احکام و ... است.
وی ضمن بیان این مطلب که امیدواریم وضعیت کشور و جامعه و مسائل معیشتی و اقتصادی در کشور به گونهای باشد که ورودی پروندهها به محاکم و دادگستریها کاهش یابد، خاطرنشان کرد: نرخ رسیدگی به پروندهها در محاکم استان کرمان طی سال جاری ۹۸ درصد و متوسط زمان رسیدگی به پروندهها نیز ۹۴ روز بوده است.