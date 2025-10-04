مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با حضور در بیمارستان شریعتی با ابلاغ سلام وزیر علوم از دو دانشجوی مصدوم حادثه اخیر دانشگاه تهران عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید احمدرضا خضری در این ملاقات ضمن قدردانی از همکاری جدی و خوب همکاران دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر تامین نیاز‌های این دو دانشجو و خانواده‌های آنان که از شهرستان آمده‌اند، تاکید کرد. وی همچنین خواستار تسریع در روند درمان این دانشجویان شد.

مشاور وزیر علوم با اشاره به عمل موفقیت‌آمیز یکی از دانشجویان، حال هر دو دانشجو را رضایت‌بخش اعلام کرد. گفتنی است در این دیدار رئیس دانشگاه تهران نیز حضور داشت.

در پی حادثه انفجار کپسول هیدروژن در آزمایشگاه متالورژی دانشگاه تهران یکی از دانشجویان جان باخت و دو دانشجو نیز مصدوم شدند.