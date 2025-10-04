به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، داوود گودرزی در این آیین که در قالب صد و نودمین پویش امیدوافتخار صبح امروز با حضور شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد ، افزود: امروز از ۲۱۰ خودروی سبک و سنگین در بسته‌ای که شامل ۳۶۰ ماشین آلات تخصصی خدمات شهری است، رونمایی می کنیم.

وی با بیان اینکه به نوعی هم از لحاظ تعداد هم از لحاظ ارزش ریالی بزرگترین رونمایی بسته ماشین آلات است که در تاریخ شهرداری به افتتاح رسیده است، گفت: در راستای توسعه خدمات شهری باید خودمان را مجهز کنیم تا مردم با اطمینان و ارامش بیشتری در شهر زندگی کنند. چه در مواقع عادی یعنی حمل زباله و نخاله و برف‌روبی و چه در مواقع بحران برای آواربرداری و موضوعات مختلف، نیاز داشتیم ناوگان خدمات شهری شهرداری را تکمیل و نوسازی کنیم.

گودرزی ادامه داد: اعتباری را شورای شهر امسال تخصیص داده بود که آن را پیگیری و عملیاتی کردیم؛ ماشین آلات سبک، آمبولانس‌های بهشت زهرا، ماشین آلات سبک آتش نشانی برای موردهای خاص، انواع لودر و بیل و بابکت برای بحث‌های آواربرداری، ماشین جدید آتش‌نشانی و ماشین‌های جدید شهربان به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان خریداری شده که تعدادی از آن‌ها را امروز به اینجا آوردیم و بقیه به ناوگان اضافه می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: پمپ بنزین‌های جدید، توسعه فضای سبز و مجموعه بسته‌های دیگر در دستور کار است و به زودی به ترتیب رونمایی می‌شوند.

بسته ۴ هزار میلیاردی هدیه شهرداری تهران به مردم پایتخت

شهردار تهران نیز در این مراسم گفت: در این ۴ سال سعی کردیم خودمان را تقویت کنیم و زمینه خدمت بهتر را برای مردم فراهم کنیم.

علیرضا زاکانی افزود: بخشی از آرامش و آسایش این است که ما بتوانیم کارامدی خودمان را گسترش دهیم و مردم مواجه شوند با مجموعه ای که وقتی حرف میزند دنبال کار هم می رود.