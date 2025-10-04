سرپرست جهاد کشاورزی امیدیه از تثبیت ۱۳ هزار و ۶۴۰ هکتار اراضی ملی و غیر ملی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمهرداد حسینی فرد گفت: رفع تداخلات اراضی ناشی از اجرای مقررات موازی یکی از اقدامات موثر در صدور اسناد تک برگ اراضی کشاورزی و در نتیجه کاهش اختلافات ملکی و پرونده‌های قضایی است.

وی ادامه داد: در این راستا در ۶ ماهه اول امسال هفت پلاک شهرستان در کمیسیون رفع تداخلات استان مطرح و ۱۰ هزار و ۷۸۴ هکتار اراضی ملی و دو هزار و ۸۵۶ هکتار اراضی غیرملی تثبیت شد.